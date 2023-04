Bari, Kfc cerca personale in cucina e sala per store della stazione

Us Food Network, azienda licenziataria di Kfc Italy e leader nel settore della ristorazione internazionale, in espansione sul territorio italiano e con forte piano di sviluppo, ricerca personale per il punto vendita di Bari stazione.

La Kentucky Fried Chicken, la catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto, ricerca addetti sia in cucina che alla cassa. “Siamo alla ricerca di team member solari con energia e vitalità – si legge nell’annuncio – e pronti ad intraprendere un percorso di crescita personale e professionale”.

Gli addetti alla cassa si occuperanno “dell’accoglienza, dell’utilizzo della cassa e del rispetto degli standard della postazione”. Mentre chi entrerà a far parte della cucina si occuperà “della preparazione dei prodotti assicurandone la qualità e il rispetto degli standard”. Imparerà ad utilizzare gli strumenti di lavoro, conoscere i prodotti e le procedure di preparazione del pollo, dei panini e dei contorni.

Flessibilità, puntualità, dinamicità e disponibilità a lavorare nei weekend e su turni sono tra i requisiti richiesti ai futuri collaboratori. I contratti sono full time e part time e nel rispetto del Ccnl turismo pubblici esercizi.