Bari, muore docente e i vandali no-vax imbrattano il suo liceo

Un gruppo di vandali, questa notte, ha imbrattato la facciata del liceo artistico Pino Pascali nel quartiere Libertà. A darne notizia è il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti. “La cosa che fa più male – scrive Leonetti – oltre alle scritte che sicuramente verranno rimosse, è la totale mancanza di rispetto da parte di queste ‘persone’ nei confronti di una comunità scolastica fortemente addolorata per la recente scomparsa di una cara e brava professoressa. Come presidente del Municipio 1 – continua ancora- ma soprattutto come genitore somma il mio disprezzo per questo inutile gesto, alla reazione della dirigente scolastica del liceo artistico De Nittis-Pascali, Santa Ciriello. La scritta ‘Caldarola, non uccisa da un malore ma dal vaccino’ grida vendetta perché la professoressa Caldarola amava questa scuola e tutta la comunità scolastica e sicuramente non avrebbe visto di buon gusto associare la sua persona a così tanta ignoranza”.