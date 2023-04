Bari, tutto pronto per il Luna Park all’Expo: ecco cosa ci sarà

Dal 22 al 25 aprile nel quartiere fieristico di Bari si svolgerà “Expo Levante”, la tradizionale manifestazione di primavera dedicata allo sport, al tempo libero e alla smart mobility, con il ritorno dopo 15 anni, del lunapark organizzato da Elvis Lavarotti e Sergio Perris, esperti giostrai che hanno portato a Bari la ruota panoramica e la giostra con i cavalli.

Saranno 18 le attrazioni presenti, suddivise in 10 per adulti e 8 per bambini, alcune delle quali mai installate a Bari. Ci sarà il Booster un’attrazione alta 40 metri; il Ranger che differente da quello classico più noto, è costituito da due navicelle che vanno sottosopra e ruotano a 360°; il Music express, tra le più gettonate, che riprende la più vecchia giostra del bacio; lo zatterone. Non mancheranno le più classiche macchine da scontro, il saltamontes e la giostra dei mostri.

“Siamo molto contenti di poter riproporre il lunapark all’interno dell’Expo – ha commentato Elvis Lavarotti – una manifestazione tanta amata dai baresi e che torna finalmente nella sua completezza. Le giostre erano sempre tanto attese in questa occasione e puntiamo a suscitare un grande effetto sorpresa con attrazioni mai viste prima in città”.

Il parco sarà allestito all’ingresso Edilizia della Fiera del Lavante e si svilupperà su una superfice di 10.000 mq, lo stesso spazio dedicato in occasione della 85a Campionaria Internazionale Generale svoltasi a ottobre che ha visto il ritorno delle giostre dopo 30 anni per la felicità di tantissima gente che ne ha fruito.

“A seguito del grande successo ottenuto a ottobre siamo stati ricontattati per creare un nuovo parco – ha dichiarato Sergio Perris -. Rispetto a ottobre proporremo delle nuove attrazioni per un divertimento pensato sia per i grandi sia per i più piccoli”.