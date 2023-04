Bari, violentò due turiste: negata la perizia psichiatrica

Non sarà sottoposto a perizia psichiatrica Loris Attolini, il 21enne accusato di aver violentato due turiste francesi, di 17 e 18 anni, in un appartamento del quartiere Libertà di Bari nella notte del 9 agosto 2022. Nel corso dell’udienza di questa mattina il gup del Tribunale di Bari, Giovanni Battista, non ha accolto la richiesta avanzata lo scorso 4 aprile dal difensore Sabino Strambelli. In quell’occasione il legale aveva consegnato al magistrato una relazione psicologica e psichiatrica dell’imputato effettuata da un perito di parte, chiedendo il rinvio del procedimento e l’eventuale nuova perizia. Da quella relazione, secondo la difesa, sarebbero emersi elementi rilevanti dal punto di vista psicologico, legati al passato difficile di Attolini, caratterizzato da un’infanzia di deprivazioni, di lutti conseguenti la morte del padre e della madre che l’imputato non sarebbe riuscito a elaborare e di continui spostamenti fra comunità e famiglie affidatarie. Attolini è attualmente detenuto nel carcere di Lucera (Foggia).

Secondo l’accusa. Avrebbe costretto le due ragazze francesi a subire abusi. Nel tentativo di ribellarsi, una delle due sarebbe stata colpita al volto da almeno cinque gomitate, mentre l’altra urlava e chiedeva aiuto. Attolini è accusato di duplice violenza sessuale aggravata, lesioni, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Si torna in aula il prossimo 11 luglio per le discussioni, nell’ambito del procedimento con rito abbreviato.