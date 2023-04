Caos treni in Puglia per due guasti: ritardi fino a tre ore

Caos treni oggi in Puglia per due eventi che stanno creando non pochi problemi a migliaia di passeggeri. La circolazione è sospesa tra Amorosi e Telese anche per la giornata odierna, in corso l’intervento dei tecnici per danni causati dal maltempo nella giornata di ieri. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus. I treni Alta Velocità sono parzialmente sostituiti da bus appositamente predisposti tra Caserta e Benevento, con maggiori tempi di viaggio che possono essere compresi tra 60 e 180 minuti.

Programma dei treni Alta Velocità e InterCity parzialmente cancellati:

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50): il treno termina la corsa a Caserta alle ore 11:06.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50): il treno termina la corsa a Benevento alle ore 17:00.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8300 Benevento (5:52) – Roma Termini (7:45): il treno ha origine da Caserta.

I passeggeri da Benevento possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Afragola dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FA 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55): il treno termina la corsa a Benevento alle ore 9:58.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03): il treno termina la corsa a Benevento alle ore 8:16.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55): il treno termina la corsa a Benevento alle ore 11:05.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35): il treno termina la corsa a Caserta alle ore 9:12.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55): il treno termina la corsa a Benevento alle ore 14:58.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8311 Roma Termini (13:05) – Bari Centrale (17:14): il treno termina la corsa a Caserta alle ore 14:12.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8325 Roma Termini (14:10) – Foggia (17:28): il treno termina la corsa a Caserta alle ore 15:16.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29): il treno termina la corsa a Caserta alle ore 16:12.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06): il treno termina la corsa a Caserta alle ore 18:16.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8326 Lecce (17:15) – Roma Termini (22:55): il treno termina la corsa a Benevento alle ore 20:58.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• FA 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38): il treno termina la corsa a Caserta alle ore 19:14.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l’arrivo.

• IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54): il treno termina la corsa a Caserta (10:05).

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale.

• IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:27): il treno oggi ha origine da Caserta alle ore 19:58.

I passeggeri in partenza da Bari Centrale e dalle successive stazioni possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

Altro evento questa mattina per un guasto a un treno di altra Impresa Ferroviaria tra Cerignola e Trinitapoli. La circolazione in direzione Bari è stata impedita e regolata tramite l’utilizzo di altri binari. Si sono registrati ritardi fino ad un’ora. La situazione è rientrata verso le 8.40.