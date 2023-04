Emiliano rassicura la maggioranza: “Resterò sino a fine mandato”

“Mi avete costretto, come si dice. Perrini mi ha candidato alle europee. Vi volevo rassicurare: io non ho alcuna intenzione di dimettermi prima della scadenza naturale del termine. È tutto chiaro? Perfetto. Non so se siano contenti tutti, però io vado avanti fino all’ultimo giorno di questa legislatura e poi si pensa”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo in Consiglio regionale durante la discussione di una mozione e rispondendo a un consigliere di Fratelli d’Italia che aveva poco prima dato per scontata la sua candidatura alle elezioni Europee e quindi anche le sue dimissioni da presidente. “Come si dice: quando uno ti offre una palla sul disco del rigore senza portiere, devi calciare e la devi mettere in porta. E io l’ho fatto”, ha aggiunto.