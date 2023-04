Il Bari nel mirino di un fondo di investimento americano

Il futuro societario del Bari è ormai giunto ad un bivio. Se la squadra guidata da Mignani dovesse essere promossa in serie A, i De Laurentiis avrebbero solo 30 giorni per passare la mano.

Secondo gli ultimi ‘rumors’ non mancherebbero le offerte per il club biancorosso. Nelle scorse settimane si era fatto il nome di James Pallotta, imprenditore e dirigente statunitense di origini pugliesi, socio di minoranza dei Boston Celtis in NBA con un passato da presidente della Roma.

D’altronde le intenzioni del numero 1 di Filmauro sono abbastanza chiare. E’ stato lo stesso Aurelio De Laurentiis a dichiarare che, in caso di promozione del Bari in serie A, cederà il club pugliese per tenersi il Napoli (secondo le attuali normative non è possibile detenere due club nello stesso campionato). L’ intenzione del patron della Filmauro è quella di lasciare il Bari in buone mani e ad imprenditori seri e facoltosi. Molti indizi condurrebbero ai Casillo, proprietati dell’azienda ‘Molino Casillo’, già sponsor del club biancorosso.

Ma nelle ultime ore sta circolando con insistenza una voce che vorrebbe un fondo di investimento americano seriamente intessato all’acquisizione del Bari. A tal proposito, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis si recherà nelle prossime ore proprio negli Stati uniti, ufficialmente per affari personali.

Foto Ssc Napoli