Omicidio a Napoli, uccisa la madre del tiktoker Donato De Caprio

Una donna di 73 anni, Rosa Gigante, è stata uccisa nel primo pomeriggio di oggi a Pianura, periferia Ovest di Napoli, in via vicinale Sant’Aniello. La vittima è la madre di Donato De Caprio, il giovane salumiere napoletano e food influencer da milioni di followers su TikTok, dove è diventato famoso con il suo slogan «con mollica o senza?». Al momento la dinamica è in fase di accertamento. Il corpo senza vita della Gigante è stato rinvenuto dai familiari nella sua abitazione, in via Vicinale Sant’Aniello, una traversa di via comunale Napoli a Pianura. Una donna sarebbe stata fermata, la sua posizione sarebbe al vaglio degli inquirenti. Nelle prossime ore interrogata dal pm della Procura di Napoli Maurizio De Marco e dagli uomini della Mobile, coordinati dal dirigente Alfredo Fabbrocini.