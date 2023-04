Terremoto sul Gargano: scossa di magnitudo 2.8 a Monte Sant’Angelo

Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto nella zona a 11 km N Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia. Secondo una prima rilevazione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) si è verificato a una profondità di 25 chilometri. Alcune scuole sono state evacuate per precauzione. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone della regione.