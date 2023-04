Andria, donna di 71 anni dona fegato, reni e cornee

Una donna di 71 anni di Andria ha donato il fegato, i reni e le cornee. “E’ la settima donazione dall’inizio dell’anno – dice il dottor Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni Asl Bt – ringraziamo il marito e i figli della donna per aver scelto la vita in un momento di estremo dolore”. Nelle sale operatorie dell’Ospedale Bonomo di Andria, dirette dal dottor Nicola Di Venosa, si sono alternate le equipe del Policlinico di Bari che ha prelevato il fegato e l’equipe del Policlinico di Foggia che ha prelevato i reni. Le cornee sono state prelevate dall’equipe di Andria e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre. “Il nostro pensiero va alla famiglia della donna – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt – questa terra come sempre si mostra generosa con un “sì” alla vita che ci dona speranza”.