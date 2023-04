Bari, disinfestazione a Torre Quetta: spiaggia chiusa per una notte

La spiaggia Torre Quetta sarà straordinariamente chiusa al pubblico il giorno 20/04/2023 dalle ore 19:00 fino al mattino successivo, per permettere l’effettuazione della prima straordinaria disinfestazione contro gli insetti. Questo primo intervento prevede oltre ad una azione sull’intero compendio, ulteriori azioni specifiche nelle zone di deposizione delle larve. Naturalmente gli interventi non riguarderanno le zone dell’arenile interessate dalla nidificazione del Fratino. Intanto è confermata la Bari, musica, danza e tanto altro: Torre Quetta è pronta a ripartirefesta di inaugurazione per sabato 22 aprile.