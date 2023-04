Bari, tornerà a casa il cane del turista morto in aeroporto

Nintendo, la giovane bull terrier da ieri ospite del Canile sanitario di Bari , dopo la morte del suo proprietario in aeroporto, tornerà a casa. La notizia ieri ha fatto il giro dei social ed è evidentemente arrivata al destinatario. La sorella dell’uomo morto per cause naturale nell’aeroporto del capoluogo, è stata rintracciata. La piccola bull terrier, regolarmente microchippata, era stata dato in consegna alla struttura con l’intento di tenerla al sicuro fino a quando non fossero contattati i parenti dell’uomo. è stata data in consegnata al canile di “Bari – scrivono sui social – prima che la polizia. Abbiamo risolto, siamo in contatto con la sorella del proprietario. Facebook ha fatto il suo dovere”.