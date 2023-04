Bari, traffico in tilt in centro: tra lavori in corso e limitazioni

Traffico in tilt in centro. Due le ragioni: da un parte lavori in corso in piazza Massari direzione di marcia da Corso Vittorio Emanuele II verso il Castello Svevo che sarà chiuso al transito veicolare a causa di lavori in corso da oggi e sino al 23 aprile dalle 7 alle 15. L’altra ragione è legata all’allestimento del villaggio di Coldiretti, in vista la manifestazione in programma in città dal prossimo 29 aprile al 1° maggio sul tratto di lungomare compreso tra il teatro Margherita e piazzale Colombo. La Polizia Locale ha individuato una serie di limitazioni sulla circolazione stradale e sulla sosta, necessarie all’allestimento e allo smontaggio degli stand del villaggio. Contestualmente, di concerto con l’Amtab, l’amministrazione comunale ha previsto la sosta gratuita per i residenti del Borgo antico in possesso dei pass Ztl o Zsr-D nelle aree di sosta del lungomare Vittorio Veneto, lato terra, di Pane e Pomodoro e in tutte le zone a sosta regolamentata.