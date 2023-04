Dall’ironia ai “Vaffa”, la dura vita da social di Antonio Decaro

La vita social del sindaco Antonio Decaro è – come tutti sanno – molto attiva. Decaro aggiorna i cittadini sulle inaugurazioni e sui progetti della città. Usa i social per bacchettare gli incivili o per ringraziare i meritevoli. Decaro parla in video. Mostra foto o si mostra nelle foto. E dietro una sfilza di commenti positivi dei “Bravo Decaro, grazie di esistere”, ci sono anche i dissidenti. Pochi per la verità. Ma ci sono. E il “sindaco di tutti”, proprio non ci sta, e quando si sente particolarmente attaccato risponde. E risponde a tono. “Decaro blasta la gente”, così si chiama la pagina dedicata alle risposte secche del primo cittadino. E così Decaro posta una foto nella giornata della Deejay teen e commenta: “Abbiamo sfidato il meteo e scansato la pioggia con oltre 7 mila persone”. E tra gli applausi generali si legge: “Settemila sono tanti. Sicuramente i conti non tornano a vedere i concorrenti nelle foto”. A quel punto Decaro sbotta: “Mamma che palle. Ma come si fa a stare sempre lì a parlare male di quello che accade in città? I numeri sono delle iscrizioni o pensi che mi sia messo messo a contarli uno per uno?”.

E ancora il primo cittadino posta una foto dinnanzi alle giostrine di Parco Maugeri e il solito detrattore scrive: “Ti sei sforzato con le giostrine”. E lui immediatamente: “E’ la prima montata. Se ascolta scopre che ci sono le altre che arrivano la prossima settimana”. E ancora: “Quando fai i video non ci sono mai carte per terra”. E lui: “Ho una squadra di operatori ecologici che mi segue e pulisce prima”. Insomma botta e risposta a volte con ironia altre volte veri e propri sfoghi. Come quando – anche questa circostanza immortalata sulla pagina – il sindaco si lasciò andare in un “Vaffa” contro un falso profilo, ricorrente con commenti sgradevoli sulla sua pagina. Decaro sul pezzo, non se ne perde una. E no, non lascia che il suo popolo lo bacchetti. Si difende. Difende la sua reputazione con i denti. O meglio, a colpi di pollice. Sa anche chiedere scusa Decaro. E il suo popolo lo perdona. Quasi sempre. e se non lo fa, ci pensa lui a rispondere a tono. Via social, si intende.