Lutto nel mondo dello spettacolo, addio al comico Federico Salvatore

Addio al comico napoletano Federico Salvatore. Aveva 63 anni. Nel 2021 era stato colpito da una emorragia cerebrale e aveva affrontato un percorso di riabilitazione.

Le prime apparizioni nei cabaret, la popolarità nel 1994 con la vittoria al concorso “BravoGrazie” che lo fa debuttare al Maurizio Costanzo Show. Le numerose partecipazioni al programma gli fanno guadagnare fama e successo: i suoi album Azz… e Il mago di Azz vendono più di 500 mila copie.

A dare il triste annuncio Flavia D’Alessio, la moglie, con una nota: “Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente”.

(Foto facebook)