Strumentazione da laboratorio: guida alla scelta della cappa aspirante

All’interno dei laboratori una delle parole d’ordine più importanti è senza alcun dubbio “sicurezza”.

Quando si effettuano esperimenti ed analisi c’è il rischio di essere sottoposti a sostanze potenzialmente pericolose, come agenti patogeni oppure vapori tossici. Per proteggere l’operatore da rischi di questo tipo si ricorre all’utilizzo della cappe da aspirazione, componenti fondamentali della strumentazione da laboratorio.

Ovviamente si tratta di apparecchi di protezione che devono garantire i più alti livelli di efficienza, sicurezza e affidabilità, tutti fattori necessari per garantire il corretto svolgimento delle attività all’interno del laboratorio.

Per quanto riguarda la strumentazione da laboratorio, AHSI propone un ampio catalogo di prodotti. Si va dagli analizzatori del metabolismo cellulare per arrivare alle stufe da laboratorio, passando per gli strumenti analitici e quelli per la centrifugazione, i sistemi di disinfezione dell’aria e di bio decontaminazione, gli incubatori, le autoclavi, le camere climatiche fitologiche e termostatiche e, ovviamente, le cappe aspiranti.

Nel dettaglio, i modelli sono suddivisi in tre sottocategorie. Per quanto riguarda le cappe a flusso laminare verticale, in catalogo sono presenti i modelli MSC Advantage, Maxisafe 2030I e Hersafe 2030I: si distinguono tra loro sia per le dimensioni che per la classe di protezione.

Un’altra sottocategoria è quella delle cappe a flusso laminare orizzontale, come la Heraguard Eco, la soluzione più adatta per i laboratori in cui vengono eseguite lavorazioni a rischio di contaminazione contenuto.

Infine, ci sono gli isolatori come il Qube Bioquell, dotato di sistema di bio-decontaminazione a vapori di perossido di idrogeno H2O2 e che può essere configurato in base alle specifiche esigenze del laboratorio.

Tipologie e funzioni delle cappe aspiranti

Solitamente le cappe aspiranti da laboratorio vengono suddivise in due tipologie. La prima è quella rappresentata dalle cappe per laboratori chimici: la loro funzione principale è quella di proteggere gli operatori dai vapori che possono essere originati da una reazione chimica.

Chi lavora in strutture di questo tipo ha spesso a che fare con sostanze che, sottoposte a determinate lavorazioni, possono produrre vapori potenzialmente pericolosi: le cappe riescono ad aspirarli e a trasportarli verso una zona sicura all’esterno.

La seconda tipologia è quella delle cappe aspiranti per uso biologico a flusso laminare. Il loro scopo è quello di difendere l’operatore e l’intero ambiente del laboratorio dagli agenti biologici e dai microrganismi patogeni in modo particolare.

La cappa al suo interno è dotata di particolari filtri che riescono a sterilizzare l’aria. I filtri sono realizzati in micro fibra di vetro e rientrano nella categoria dei filtri HEPA, ovvero High-Efficiency Particulate Air.