Addio ad Angelo Carella, ex calciatore del Bari

Il calcio barese piange la scomparsa di Angelo Carella. L’ex calciatore, nativo di Bari, si è spento nella giornata di ieri dopo una una lunga malattia. Carella, nato il 4 maggio 1949, ha giocato nel ruolo di attaccante in Serie A con la maglia del Catanzaro nella stagione 1971-1972, con all’attivo 6 presenze. Ha inoltre totalizzato 10 presenze in Serie B nella file di Bari e Avellino. Con la maglia del Bari ha vinto il campionato di serie B nella stagione 68-69 e un torneo di serie C nel 66-67. E’ stato un simbolo del Matera calcio, ma ha anche vestito le casacche di Catanzaro, Lecce, Avellino, Livorno, Brindisi e Barletta. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 1980, Carella ha intrapreso la carriera di tecnico, allenando anche nel settore giovanile biancorosso. (foto matera calcio story)