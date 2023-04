Bari, atti osceni davanti ad una famiglia in corso Italia: la denuncia

“Ennesimo grave episodio si è verificato martedì sera verso le ore 21 su corso Italia”. La denuncia è di Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il Futuro. “Un uomo senzatetto si è masturbato alla presenza di una ragazza che era in compagnia dei genitori. Lo squallido episodio si è verificato quando il titolare di un bar, con moglie e figlia, rientrava a casa dopo la giornata di lavoro. Subito dopo aver parcheggiata la propria macchina, l’uomo con la moglie e la figlia (minore) si apprestava a raggiungere la propria abitazione quando (sotto i portici delle Fal) ha notato la presenza di un senza fissa dimora che si stava masturbando”.

“Ma come è possibile – denuncia Cipriani – che le istituzioni non riescano a garantire decoro e igiene. Ci auguriamo che tali incresciosi episodi non siano in futuro finanche fonte di problemi di ordine pubblico”.