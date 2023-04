Bari, scuola inagibile e bimbi trasferiti: disagi per le famiglie

Scuola inagibile e bambini dell’infanzia trasferiti in un altro plesso in un altro rione. Accade al XXVI circolo didattico, plesso Kennedy, che dopo le piogge dei giorni scorsi è stato dichiarato inagibile. Da martedì però è cominciata l’odissea delle famiglie. I bimbi sono stati trasferiti da Poggiofranco a Mungivacca. Tra i disagi delle famiglie perché il servizio di scuolabus che era stato previsto è stato sospeso dopo una “falsa partenza”.

“Purtroppo al momento a seguito di altre mail con Comune e scuola non hanno ancora riattivato il servizio di bus – ci spiega un genitore – quindi anche oggi per molte famiglie è stato impossibile accompagnare i bimbi a scuola. I lavori per il rifacimento nel plesso “incriminato” del terrazzo sono iniziati. A quanto pare ci vorranno circa 3 settimane, che sicuramente diventeranno di più tra weekend e feste comandate. E comunque resta il problema che per almeno 3 settimane molti bambini non potranno raggiungere la scuola, con conseguenti disagi per le famiglie”.

Il giorno seguente all’annuncio della chiusura scuola e Comune aveva attivato un servizio scuolabus, che doveva prendere i bimbi alle 8.45 davanti alla scuola e li doveva riportare alle 12.15 . Il bus arriva ma solo con l’autista, manca l’accompagnatore per bambini di 4- 5 anni. Allora alcune mamme hanno accompagnato loro i piccoli con il bus. Bus che poi è stato sospeso e da allora tutto è rimasto uguale. Con genitori che non riescono ad accompagnare i loro figli e che sperano nell’attivazione di un servizio scuolabus adeguato. (foto repertorio)