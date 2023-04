Bari, si apre la sagra di San Nicola: il 23 aprile la processione

Oggi 20 aprile 2023, con la celebrazione eucaristica delle ore 18.30, in ricordo del 936° anniversario (1087-2023) della partenza da Myra delle reliquie di San Nicola, prende il via la Sagra 2023. “Ridiamo alla Sagra (dal latino sacer=sacro) il suo carattere essenzialmente religioso, e rinnoviamo il nostro imperituro rapporto di amore con il nostro Santo Patrono”, scrive padre Giovanni Distante, priore della Basilica.

Domenica 23 aprile si terrà la processione dei resti lignei della cassetta della Traslazione inizierà alle 17 dalla Basilica per i vicoli del centro storico, per rientrare in Basilica dove alle 19 e 30 si terrà lo spettacolo della rievocazione della Traslazione secondo la versione di Niceforo. Regia di Antonio Minielli con la partecipazione della compagnia teatrale “FormeDiTerre” e “Satyrion”; delle Associazioni: “Militia Sancti Nicolai”, “I Marinai della Traslazione”, “Araldi di San Tommaso” (Mottola-TA)

Per l’occasione scatterà il divieto di transito su piazza San Nicola, Arco Angioino, piazzetta 62 Marinai, strada Martinez, strada Santa Maria del Buonconsiglio, piazza san Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, strada San Luca, via delle Crociate, strada Carmine, strada San Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada Santo Totaro, strada dei Gesuiti, strada Fragigena, piazza Mercantile, piazza Ferrarese, via Vallisa, strada San Benedetto, strada de’ Gironda, strada degli Orefici, piazza Mercantile, strada Fragigena, strada Palazzo di Città, corte del Catapano, largo Urbano II, piazza San Nicola.

L’appuntamento successivo è per il 28 aprile per il sorteggio dei motopescherecci che trasporteranno il quadro e la statua del Santo il 7 e l’8 maggio.