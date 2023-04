Bari, tornano i “food truck” a Pane e pomodoro: saranno solo 2

Tornano i “food truck” a Pane e Pomodoro, ma quest’anno saranno solo due. È quanto deciso nell’ambito delle attività condotte dall’amministrazione comunale per la valorizzazione delle coste tramite progetti che mirano a configurare il fronte mare come spazio pubblico per i cittadini e come attrattiva per il turismo e, più in generale, per l’economia del capoluogo. Per questa ragione, oggi la giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone, ha approvato le linee guida per la gara utile alla concessione di due aree demaniali marittime, dislocate sull’intera lunghezza della spiaggia di Pane e Pomodoro, da destinarsi al posizionamento di food truck aventi qualità estetico-ambientali il più possibile coerenti con il contesto paesaggistico circostante.

I food truck, forniti dal concessionario all’esito della gara, comporteranno l’esercizio di attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria, nell’ambito di un’offerta enogastronomica caratterizzata dalla varietà e dalla qualità dei prodotti, in modo da garantire a tutti i fruitori della spiaggia un servizio di qualità. La procedura di gara sarà finalizzata nello specifico al posizionamento di due food truck: ciascun concorrente dovrà produrre domanda per una sola area adibita alla concessione, della durata di 5 mesi, per il periodo indicativamente compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre prossimi. L’attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria dovrà essere esercitata con apertura giornaliera almeno dalle ore 07:00 alle ore 01:00, prevedendo che, al termine di ogni giornata lavorativa e comunque non oltre le ore 01:00, il concessionario dovrà liberare le aree demaniali marittime occupate spostando i relativi food truck in idonee aree di parcheggio.

“Nei prossimi giorni pubblicheremo la gara per il posizionamento di piccoli truck che offrano ristoro ai fruitori della spiaggia più frequentata della città – dichiara Carla Palone – dopo l’esperienza dello scorso anno abbiamo cercato di semplificare e ottimizzare le procedure di gara riducendo le postazioni da tre a due e favorendo la partecipazione di più operatori economici per le singole postazioni. Crediamo che questa rappresenti una delle più importanti opportunità economiche per gli operatori e un servizio fondamentale per i cittadini. Confidiamo quindi che chi sceglierà di partecipare alla gara per le concessioni sia fortemente motivato e consapevole dell’impegno che ci aspetta per offrire ai cittadini una spiaggia all’altezza delle loro aspettative” – ha concluso.

Foto repertorio