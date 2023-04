Capurso, salvato pitbull: “Era in condizioni pietose”

Ancora un caso di abbandono di animali, più nello specifico di cani. Questa volta siamo a Capurso, protagonista di questa storia è Arya, un Pitbull di circa due anni, così rinominato, che i volontari hanno trovato in condizioni, evidenziano, “estremamente pietose”. Dagli ematomi, alle cicatrici, sino agli edemi, ma non solo. Il cucciolo, al suo ritrovamento, aveva anche un buco alla gola.

“L’abbiamo rinominata Arya – sottolinea Majla Bellocchio, volontaria per ODV PETS CAPURSO – la porteremo alla rinascita. Qui a Capurso ormai è terra del randagismo. Arya è stata trovata in una torretta lercia dove le pioveva acqua e calcinacci addosso, con una ciotola vuota e un giubbotto a terra, utilizzato come copertina. Sicuramente era utilizzata per i combattimenti, come cavia. È estremamente terrorizzata, anche dagli altri cani ed è remissiva, terrorizzata dall’uomo” – evidenzia. La cucciola è stata visitata dai veterinari che hanno provveduto a effettuare tutti gli esami del caso e prossimamente sarà anche sterilizzata, al momento però necessita di una terapia antibiotica per via delle numerose ferite riportate, che presentano diverse infezioni.

“Abbiamo aperto una raccolta fondi su GoFundMe per lei – prosegue – è presto per poter passare alla fase successiva, ovvero quella in cui le cercheremo una famiglia, ma ci arriveremo facendo un passo alla volta. Ha bisogno di persone che sappiano guardare il suo passato per poter costruire un futuro insieme e farle tornare fiducia nell’uomo” – conclude. Il messaggio, spiega, è rivolto a chiunque abbia a cuore il tema, l’obiettivo è quello di sensibilizzare la questione e magari, evidenziano “smascherare chi l’ha lasciata in quello stato”.