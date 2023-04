Fanno curare a spese del Comune di Bari il loro cane: denunciati

A seguito dell’attività investigativa condotta dagli agenti della Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria un uomo e una donna responsabili di una truffa ai danni del Comune di Bari finalizzata a ottenere cure gratuite per il loro cane, rimasto ferito. Lo scorso 21 febbraio i due cittadini si sono rivolti alla Centrale operativa della polizia locale sostenendo di aver soccorso un animale ferito rinvenuto sul lungomare Giovine: come da prassi, la pattuglia intervenuta ha contattato la ditta incaricata del recupero degli animali feriti sul territorio comunale che ha poi trasportato il cane presso un centro veterinario convenzionato per le cure necessarie.

A seguito di accertamenti svolti dal personale della Polizia Giudiziaria, Ecologia e Ambiente del corpo della polizia locale, si è scoperto che l’animale era dotato di microchip intestato a una persona deceduta qualche anno prima, residente nella stessa abitazione di uno dei due soccorritori, che risultava avere inoltre lo stesso cognome del defunto: in questo modo è stato possibile accertare il tentativo di truffa esercitato ai danni del Comune e denunciare i due soggetti.