Lutto nel mondo del calcio pugliese, addio al giovane attaccante Pepè

Giornata triste per il calcio pugliese. Dopo Angelo Carella , addio a Giuseppe Lacarra, noto a tutti come Pepè. Aveva solo 36 anni. L’attaccante modugnese si è spento dopo una malattia. Lascia la compagna e un figlio di 5 anni. Lacarra ha giocato in diverse squadre pugliesi come Fidelis Andria, Brindisi, Corato, Barletta, Bitonto, Bisceglie, Monopoli, Manfredonia, Altamura, Sly United e Molfetta. “Ci sono tante parole davanti a tragedie di questo tipo. La mia vicinanza alla famiglia e agli amici del giovane Giuseppe – scrive il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia – La perdita di una vita così giovane è sempre un evento triste e doloroso per tutta la comunità, e mi unisco a voi nel suo ricordo. Come comunità, ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici di Giuseppe, offrendo loro il nostro sostegno e la nostra solidarietà in questo momento di grande dolore. Ciao bomber rimarrai sempre nei nostri cuori”.

“Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al dolore della famiglia Lacarra per la prematura scomparsa di Pepè, attaccante di razza e prodotto delle giovanili biancorosse, un animo gentile che ci lascia, a soli 36 anni, dopo una lunga battaglia contro un terribile male. Alla famiglia e a tutti i suoi affetti giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutto il popolo biancorosso”, si legge in una nota della società del Bari. (foto facebook sindaco Modugno)