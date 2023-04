Lutto nel mondo del commercio barese, addio a “Nino” Pintucci

Addio a Nicola Pintucci, 81 anni, per tutti «Nino», decano del commercio barese. Pintucci era il proprietario di “Nova”, magazzino in via Sparano ad angolo con via Dante. Che per molti anni è stato un punto di incontro per tantissimi baresi. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dello storico commerciante.