Bari, Avvocati di strada e Croce rossa: c’è un accordo

La dott.ssa Consiglia Margiotta, Presidente del Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana, e l’avv. Nicola Antuofermo, referente dello sportello di Bari dell’Associazione Avvocato di strada, hanno sottoscritto quest’oggi un protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione fra le parti per promuovere maggiori sinergie sul territorio ed implementare le attività a favore delle persone senza dimora. “Il Comitato di Bari ha attivato da circa due anni – illustra la Presidente cav. dott.ssa Consiglia Margiotta – uno sportello sociale in Piazza Mercantile dove vengono erogati servizi di ascolto e accoglienza, orientamento e informazione, oltre a piani di supporto psicosociale, sanitario e alimentare . Questo accordo con Avvocato di strada – spero il primo di tanti altri – dà avvio alla costruzione di una rete territoriale fra sportelli sociali che lavorano sul territorio con l’intento di mettere insieme mezzi e esperienze per costruire risposte, per creare fiducia, per aiutarsi a rispondere alle richieste delle “nostre persone”.

Per l’avv. Nicola Antuofermo, referente dello sportello di Bari di Avvocato di Strada, “la collaborazione con il Comitato di Bari di Croce Rossa Italiana rafforza la finalità di solidarietà sociale della nostra Associazione e promuove l’attività di assistenza legale gratuita in favore delle Persone Senza Dimora, ovvero tutte le persone che vivono in strada, in stazione, nei dormitori, in sistemazioni di fortuna, negli alloggi protetti”. L’attività di tutela legale gratuita verrà svolta sia presso lo sportello sociale di Croce Rossa in Piazza Mercantile 47 sia presso lo sportello di Avvocato di Strada in piazza Balenzano.