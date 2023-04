Bari, dopo la ruota panoramica? Forse un ristorante sospeso

Manca meno di un mese al giorno in cui, dal lungomare di Bari, andrà via la ruota panoramica montata a dicembre che ha incantato cittadini e turisti con uno skyline particolare che ha reso. Dal 18 maggio in poi, però, appena dopo la festa di San Nicola, lo skyline del centro potrebbe cambiare nuovamente volto.

Diverse le proposte già arrivate a Comune per colmare il vuoto che, inevitabilmente, si verrà a creare in largo Giannella. Tra le proposte effettuate dai gestori titolari di altre attrazioni, spicca quella di un ristorante panoramico, sospeso a 50 metri d’altezza. L’ipotesi è quella di montarlo entro l’estate, più nello specifico a fine giugno. Si attende però l’ufficialità in merito all’ipotesi di questa nuova attrazione già sperimentata, in passato, in altre località pugliesi, tra cui Trani.

Foto repertorio