Bari, il Trampolino riapre: cancelli aperti a partire dal 1° giugno

La storica spiaggia di Bari “Il Trampolino”, riaprirà. A darne annuncio gli stessi proprietari che hanno rassicurato cancelli aperti dal 1 giugno. Si conclude così una vicenda iniziata lo scorso marzo quando il Comune di Bari ha revocato la concessione allo stabilimento balneare in seguito a una serie di verifiche effettuate sul posto anche tramite l’ausilio della guardia di finanza.

In particolare, secondo quanto emerso dalla delibera, la società concessionaria si era resa responsabile delle violazioni di alcune disposizioni normative. Per questo era stata disposta la decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Bari il 19 giugno 2014. La determina era stata resa subito esecutiva in seguito all’approvazione del dirigente e prevedeva, inoltre, che la società “Il Trampolino S.r.l” liberasse l’area e la struttura marittima da “ogni arredo, suppellettile e struttura che non costituisca oggetto della concessione” entro 30 giorni. Una notizia che aveva creato non poche polemiche in città: il Trampolino, infatti, è una spiaggia storicamente frequentata dai baresi. Alcuni dei quali sono clienti da generazioni. Al momento, invece, sembra tutto rientrato. I proprietari annunciato che tutti i servizi, compreso quello di ristorazione, saranno a disposizione dei clienti nei tempi stabiliti.