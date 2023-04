Rientro a casa complicato per gli automobilisti di Bari. La tangenziale è infatti bloccata a causa di un incidente stradale sulla 16 direzione sud, all’altezza dello svincolo Bari Carbonara. Lunghe le code di auto a partire dall’uscita 7 di Santa Caterina. Rallentamenti per traffico intenso in direzione sud con code a partire dall’uscita 7 (Santa Caterina). Sul posto la polizia locale sta lavorando per riportare alla normalità il traffico e per ricostruire la dinamica dell’incidente.