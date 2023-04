Bari, oggetti contro le auto: nuova “moda” dei teppisti in città

Una nuova “moda” dei teppisti nei quartieri: lanciare oggetti contro le auto. Episodi sono stati denunciati a San Girolamo e Japigia. “Occhio alle macchine – denunciano sul gruppo di quartiere Vivere la Voce di San Girolamo Fesca – un gruppo di 5/6 ragazzini tra 14 e 16 anni in via Tomasicchio con angolo via Bellezza lancia oggetti sulle macchine che circolano e poi scappa nel senso inverso. Questo ragazzini si nascondono tra le auto parcheggiate”.

“È assurdo – scrive un altro residente – lasciare una comunità in balia di 4 ragazzetti che vandalizzano i beni comunali e le proprietà private. Sono anni che chiediamo più sicurezza per i nostri quartieri ma le istituzioni sono sorde , mute e cieche”.

E proprio due settimane fa nella stessa zona un residente ha trovato l’auto completamente distrutta (foto anteprima)

Altri episodi denunciati a Japigia. “Se passate su via Caldarola attenti a questi che lanciano pietre, spaccano spazzole, alle auto, inseguono anziani gettando l’acqua”.