Lecce, cade in un dirupo mentre fa trekking: paura per 49enne

Cade in un dirupo mentre fa trekking, paura per un 49enne di Copertino che nel pomeriggio è scivolato per quasi 10 metri da un costone roccioso in una zona impervia del parco naturale regionale di Porto Selvaggio. L’uomo, caduto in un dirupo a circa 30 metri dal mare, è stato recuperato con un elicottero dei vigili del fuoco ed è stato trasferito con urgenza, in codice rosso, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Il 49enne, per via della caduta, ha riportato diverse fratture. L’allarme è stato lanciato da alcune persone che si trovavano con l’uomo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli che, unitamente al reparto volo dei vigli del fuoco di Bari e al personale di soccorso Speleo alpino fluviale, hanno raggiunto la zona impervia per soccorrere l’uomo. Necessario anche l’intervento della capitaneria di porto che si è occupata delle operazioni via mare.

