Nel Foggiano gli studenti imparano il rispetto per il mare

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, in occasione della “giornata del mare e della cultura marina”, dal 17 al 20 aprile 2023, gli uomini della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia hanno accolto oltre 300 giovani studenti appartenenti all’Istituto Comprensivo “Melchionda De Bonis” di San Giovanni Rotondo, all’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Roncalli – Fermi – Rotundi – Euclide” di Manfredonia, all’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore I.P.E.O.A. “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo – Manfredonia, all’Istituto Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia, all’Istituto Comprensivo “Croce – Mozzillo” di Manfredonia, ai quali, mediante dimostrazioni pratiche e teoriche, sono state illustrate le attività del comparto aeronavale della Guardia di Finanza.

La Giornata del mare, istituita con il decreto legislativo 229/2017, si celebra l’11 aprile di ogni anno con l’obiettivo di promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, con particolare riferimento alle scuole e agli studenti. Agli studenti ed ai loro insegnanti, con la proiezione di slide e brevi filmati, sono state illustrate le principali attività operative che le Fiamme Gialle aeronavali della Puglia svolgono quotidianamente in mare, delineando l’organizzazione, i mezzi impiegati e le principali aree di intervento, con specifici focus sulle funzioni di unica Forza Polizia del mare attribuite alla Guardia di Finanza nel 2017. Agli studenti è stato infine segnalato come il mare, le coste e le attività collegate a esse svolgono un ruolo fondamentale per la Puglia che ha un enorme patrimonio, non soltanto in termini ambientali, ma anche economici, da proteggere e gestire in maniera efficace, per evitare la distruzione della biodiversità dell’ecosistema marino.

L’evento si è concluso con una visita alle unità navali del Corpo, dove, grazie anche ai numerosi interventi degli studenti, sono state esposte le caratteristiche tecniche ed operative delle unità navali in dotazione, riscontrando il loro interesse nel conoscere le modalità d’azione poste in essere dalla Guardia di Finanza a contrasto dei fenomeni illeciti perpetrati sul mare.