Pisa – Bari: curiosità e precedenti. Mignani: “Potrei cambiare modulo”

Il campionato di serie B entra nel vivo. Come spesso accade, il torneo cadetto si deciderà in primavera e anche il Bari dovrà farsi trovare pronto per il rush finale. L’obiettivo della squadra di Mignani è quello di preservare il terzo posto e giocarsi al meglio i playoff. Ma sulla strada dei biancorossi c’è lo ‘scoglio’ Pisa. L’ostica squadra toscana, guidata dal tecnico Luca D’Angelo, è reduce dalla sconfitta di misura contro la Ternana e vuol tornare a far punti. Pisa – Bari, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di serie B si giocherà domenica 23 aprile alle ore 16.15.

L’avversario – Il Pisa Sporting Club, meglio noto come Pisa, è una società calcistica italiana fondata nel 1909 e successivamente ricostituito in due occasioni (nel 1994 come Associazione Calcio Pisa, poi Pisa Calcio, e nel 2009 come Associazione Calcio Pisa 1909). Il club neroazzurro vanta 7 partecipazioni alla Serie A e 35 alla Serie B. Nella stagione 1920-1921 ha partecipato alla finalissima per il titolo nazionale di massima serie. Annovera nel proprio palmarès due Coppe Mitropa, due campionati di Serie B e una Coppa Italia Serie C.

I precedenti tra Pisa e Bari sono 34 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 10 le vittorie biancorosse, 17 i pareggi e 7 le affermazioni pisane. In terra toscana si sono disputati 16 incontri e i galletti hanno avuto la meglio solo in 2 occasioni, 8 sono stati i pareggi e 6 i successi neroazzurri. Il Bari ha espugnato lo stadio ‘Arena Garibaldi – Romeo Anconetani’ il 29 marzo 2009 grazie ad una rete di Guberti e l’8 novembre 1970 quando i gol di Pienti e Busilacchi permisero alla squadra barese di vincere per 2-1. Le due compagini si sono affrontate l’ultima volta, in terra toscana, il 9 dicembre 2016 e la gara terminò a reti inviolate.

Doppi ex della sfida: Gionatha Spinesi, Michele Armenise, Stefano Gori, Francesco Belli, Alessandro Mannini, Domenico Progna, George Pușcaș, Claudio Sclosa, Marco Esposito, Corrado Colombo, Lorenzo Scarafoni, Filippo Costa, Giuseppe Greco, Leonardo Perez, Stefano Bianconi, Edgar Álvarez, Dante Di Benedetti, Stefano Garuti, Nello Orlandi, Filippo Porcari, Bruno Bolchi, Ignacio Lores Varela, Alberto Masi, Luciano Filippelli, Filippo Berra, Luigi Bretti, Giulio Sega, Ignacio Castillo, Mario Grandi e Giuseppe Scategni.

Ex del match: Ahmad Benali nel Bari e Antonio Caracciolo nel Pisa. Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Giuseppe Materazzi, Rolando Maran, Gian Piero Ventura, Lauro Toneatto, József Ging e Giuseppe Pillon.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Michele Mignani: “Il Pisa è una delle squadre più forti del campionato. Si giocheranno la promozione tramite i playoff. Senza tralasciare il grande lavoro fatto da mister D’Angelo in questi anni. Sarà una sfida tra due squadre forti, competitive e ambiziose. Per quanto concerne il modulo, potremmo anche giocare col centrocampo a 4. Tranne Maiello e Scheidler sono tutti a disposizione.”

Inevitabile parlare di Morachioli, protagonista nelle ultime gare: “È un giocatore che non avrebbe nessun tipo di problema a giocare dall’inizio, a patto che giochi nella posizione per lui congeniale. Ma può dare un grosso contributo anche a partita in corso. Le partite sono lunghe e spesso le riprese sono determinanti ai fini del risultato.”

PROBABILI FORMAZIONI: PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Hermannsson, Barba; Marin, Nagy, Zuelli; Morutan; Moreo, Torregrossa. D’Angelo; BARI(4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Benali, Benedetti, Folorunsho, Antenucci, Cheddira. Allenatore: Mignani

Arbitrerà la gara il signor Andrea Colombo di Como. Gli assistenti saranno Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto e Matteo Passeri della sezione di Gubbio. Quarto ufficiale sarà Francesco Burlando della sezione di Genova, mentre al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).