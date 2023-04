Puglia, il Covid non ferma la sua corsa: in aumento contagi e decessi

Anche ad emergenza finita il Covid-19 continua la sua corsa. In Puglia, nella settimana dal 14 al 20 aprile, sono stati registrati 1.744 casi, contro i 1098 registrati nella settimana precedente. Anche i decessi sono in aumento: in soli sette giorni si è passati da 15 morti a 17. È quanto emerso dai dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore della Sanità.

In particolare, dal report, è emerso che il tasso di positività dei tamponi è in rialzo. Dal 6,2% della settimana precedente, ovvero quella che va dal 7 al 13 aprile, si è passati all’8%. Anche il numero totale dei tamponi eseguiti è in aumento, da 17.593 c’è stato un balzo (in soli sette giorni) a 21.906.

