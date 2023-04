Reddito di cittadinanza, Decaro: “Strumento valido per vita dignitosa”

“Il Reddito di cittadinanza ha rappresentato un grande aiuto per le tenuta sociale ed economica delle città. Lo posso dire da sindaco che ha incrociato in questi anni tante storie di vita che in qualche modo hanno trovato nel Reddito di cittadinanza uno strumento valido per una vita dignitosa”. Sono le parole pronunciate dal sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, nel corso di un intervento tenutosi durante un incontro su pensioni e welfare con il presidente dell’Inps, Paquale Tidico.

Il sindaoc è poi intervenuto sul tema della pensione sottolineando che “è un diritto sancito dalla nostra Costituzione che ha tra gli obiettivi quello della tutela dei cittadini, tutti, indipendentemente dal ceto sociale, dalla religione, dal sesso o dalla provenienza geografica”. “Ricordo a me stesso, innanzitutto – ha proseguito – che l’Italia è un Paese che ha fondato tutta la sua trama legislativa su un impianto solidale e paritario in termini di opportunità, doveri e diritti, anche se purtroppo a volte questi principi si scontrano con la ferocia di una realtà che è diversa. In questo contesto i Comuni, che sono il terminale ultimo dello Stato sul territorio e quindi l’istituzione più vicina ai cittadini, fanno una gran fatica a riequilibrare le sorti, da un lato perché ovviamente hanno un limitato potere d’azione, dall’altro perché sono già sovraccarichi di responsabilità che vanno decisamente oltre il nostro lavoro ordinario” – ha concluso.

