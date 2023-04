Trema la Sicilia, scossa di terremoto a Catania

Forte scossa di terremoto a Catania. È avvenuto intorno alle 14 di questo pomeriggio. La scossa, di magnitudo 4.5, è stata localizzata in mare, a circa 6 chilometri dalla costa ionica, all’altezza di Aci Castello, ad una profondità di circa 20 chilometri.

La scossa, secondo quanto emerso, sarebbe stata avvertita in tutta la Sicilia orientale e nelle zone interne, sino a Caltagirone. A Catania, diversi siti della zona industriale, sono stati fatti evacuare per una questione di sicurezza. Le attività però sono attualmente riprese normalmente. Non si registrano danni e feriti.

“Si tratta – ha spiegato all’Ansa il sismologo dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Naizonale di Geofisica e Vulcanologia Raffaele Azzaro – di una magnitudo contenuta per un sisma di natura tettonica. È un evento di natura tettonica legato molto probabilmente al lungo sistema di faglie che dal centro del mar Ionio si estende verso la Sicilia nella zona dell’Etna e di Aci Castello” – ha concluso.