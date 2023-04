Aumentano anche i costi della telefonia: “Controllate le fatture”

“Quasi in silenzio ma i consumatori devono fare i conti anche con gli aumenti del costo mensile dei servizi di telefonia, in cui alcuni operatori hanno iniziato a comunicare rimodulazioni tariffarie, che hanno comportato un aumento del canone mensile anche di 2-3 euro per utente. I rincari hanno riguardato sia il servizio di telefonia mobile sia quello di telefonia fissa”. La denuncia è del Codacons che invita i consumatori a controllare sempre le fatture. “Massima attenzione alle truffe – spiega l’associazione – Moltissimi consumatori spesso non si accorgono di questi costi nascosti applicati dalle società telefoniche, che in alcuni casi attivano servizi all’utente prima gratuiti ma che poi diventano improvvisamente a pagamento costringendo il consumatore a dover lui, in prima persona, attivarsi al fine di disattivare il servizio. Nel caso di rimodulazione tariffaria è diritto del consumatore essere avvisato per tempo e per iscritto dei nuovi prezzi della fornitura e qualora egli non sia d’accordo può sempre esercitare il diritto di recesso dal contratto, unilateralmente e gratuitamente”.