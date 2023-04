Bari, nuovo giardino a San Cataldo: ecco “Edugreen”

È stato inaugurato, questa mattina, il giardino “Edugreen”, l’area verde scolastica completamente riqualificata situata nella scuola “Marconi” dell’istituto comprensivo “Duse”, in via del Faro a San Cataldo. All’inaugurazione, alla quale ha preso parte anche l’assessore alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, si è tenuta una vera e propria festa. Si tratta di un giardino importante non solo per la comunità scolastica, ma anche per quella cittadina. Questo luogo, infatti, appartiene si, alla scuola Marconi, ma è aperto anche nel pomeriggio, negli orari di chiusura in quanto i genitori e le associazioni di quartiere lo gestiscono.

Il giardino, è stato interessato da importanti interventi di riqualificazione finanziati con i fondi PON per la Scuola 2014-2020 nell’ambito del bando Edugreen – prima azione. L’obiettivo è ora quello di rendere sempre più “vivo” questo luogo. In futuro infatti, secondo quanto previsto dal progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” che prevedeva l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno delle istituzioni scolastiche del primo ciclo o di istituti omnicomprensivi, con un contributo massimo di 25mila euro, sono previste attività come laboratori incentrati appunto, sulla sostenibilità, ma anche sul riuso di prodotto e oggetti di seconda mano.