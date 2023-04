“Bari Pedala” torna in città, ecco tutte le limitazioni al traffico

Domani, domenica 23 aprile, a partire dalle ore 9, torna a Bari, per la sesta edizione di Bari Pedala, la festa delle biciclette all’insegna della mobilità sostenibile organizzata, anche quest’anno, dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini, dalla cooperativa Zero Barriere e dall’associazione Lezzanzare, con il patrocinio dell’assessorato comunale allo Sport e della Federazione Ciclistica Italiana.

Obiettivo di Bari Pedala, alla cui realizzazione collaborano le associazioni Fiab Ruotalibera, Motivation Bike e Gli Angeli della strada, è sensibilizzare, con leggerezza, i cittadini sull’educazione stradale, per diffondere una nuova consapevolezza rispetto all’importanza della sostenibilità e promuovere i temi legati all’universo delle due ruote.

La manifestazione, che avrà inizio domani, sabato 22 aprile nel Bike park #nessunoescluso della scuola Ballerini, in via Vincenzo Ricchioni 1 al quartiere San Paolo, prevede una ciclopasseggiata domenica 23 aprile: l’appuntamento è alle ore 9 in Fiera del Levante con il raduno dei ciclisti provenienti da tre punti di partenza diversi in altrettanti quartieri periferici – Carbonara “Pratolagemma” in via A. De Curtis, Japigia chiesa San Marco in via Caldarola e San Paolo sul piazzale Decathlon di viale De Blasio – per poi proseguire verso la zona di Fesca-San Girolamo.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, con apposita ordinanza, sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico per domenica 23 aprile:

1. dalle ore 9.30, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sui seguenti percorsi:

a. percorso A: via A. De Curtis, via Ospedale di Venere, via Trisorio-Liuzzi, via G. Petroni, via J. F. Kennedy, viale L. Einaudi, viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, viale Vittorio Emanuele Orlando, Fiera del Levante (ingresso Agricoltura)

b. percorso B: piazza San Francesco d’Assisi, via Peucetia, via Apulia, viale Japigia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, viale Vittorio Emanuele Orlando, Fiera del Levante (ingresso Agricoltura)

c. percorso C: Centro Commerciale “Bari Max”, via De Blasio, via Milella, viale Maestri del Lavoro, viale De Gennaro, strada vicinale del Tesoro, via V. Ricchioni, via Tramonte (Fermata Metro “Tesoro”), via Lonero, via Bonomo, strada rurale del Tesoro, strada arginale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via Van Westerhout, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lung.re Starita, viale Vittorio Emanuele Orlando, Fiera del Levante (ingresso Agricoltura)

2. dalle ore 10.30, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso: Fiera del Levante (ingresso Agricoltura), viale Vittorio Emanuele Orlando, lung.re Starita, via Adriatico, via P. Pinto, via U. Giordano, via Verdi, viale di Maratona, via Portoghese, via Bisignani, Fiera del Levante (ingresso Agricoltura);

3. dalle ore 12.30, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sui percorsi sopra menzionati che verranno impegnati in senso inverso fino ai punti di partenza A, B e C.

Inoltre l’Amtab informa che nella stessa giornata potrebbero verificarsi disagi nella circolazione e ritardi sugli orari previsti per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe e interessate dalla manifestazione.

Foto repertorio da gruppo Facebook Bari pedala