Bari, tanta gente per l’inaugurazione di Torre Quetta

Grande festa per l’inaugurazione di Torre Quetta. A partire da questa mattina è infatti ufficialmente aperta la stagione per la spiaggia barese che, dopo il maltempo di pasquetta, si prepara ad affrontare i mesi più caldi all’insegna di tante attività e nuovi pub in zona. Tantissime le persone, soprattutto famiglie, che sin dalle 10 stanno popolando gli spazi tra sport, musica e attività ludiche. Sono previsti eventi tutto il giorno. “I prezzi nei chioschi – racconta una cittadina – sono moderati: si va dai 3 euro per una birra di 33 cl ai 5 per i cocktail”. Questi ultimi però possono subire variazioni a seconda del chiosco o delle aggiunte.

Per l’evento inaugurale, in particolare, è programmata una grande festa per i cittadini, grandi e adulti. La giornata, in particolare, sarà all’insegna di piccoli trattenimenti diffusi: dalle 10 alle 13 si è tenuta infatti la parata di mascotte ed eventi itineranti. Nel pomeriggio invece si terranno dei live e dei dj set. Tra gli ospiti programmati dalle 17 in poi ci sono The Good Old Boys, una realtà affermata del r’n’b italiano che si esibirà in un live travolgente e successivamente il quartetto Bari Blues Connection, ma non solo. Oltre agli eventi live sarà possibile anche ascoltare dj set, in particolare quello di Pasquale 33. Qui il dettaglio degli ospiti.

Non è finita qui, durante tutta la giornata, in diverse zone della struttura, sarà possibile prendere parte a vere e proprie dimostrazioni sportive e culturali. Il tutto sarà possibile grazie alla collaborazione delle associazioni che coglieranno l’occasione per presentare le proprie attività, nello specifico quelle che faranno parte del palinsesto estivo. Durante la giornata si alterneranno dunque lezioni di walking, yoga, pizzica, danze etniche, tango e tanto altro. Attivo, sino alla sera, il parcheggio interno ed esterno alla struttura. Gli organizzatori ricordano di passare dalla cassa automatica prima di ritirare l’auto o di ritirare il ticket di uscita direttamente presso i chioschi sul mare.