Bimba di 9 anni denuncia la madre: “Mi ha distrutto il cellulare”

A dispetto delle richieste della madre, non voleva mollare il suo I-phone. Lo scorso agosto in canton Argovia, Svizzera, tra una bambina di nove anni e la mamma è scoppiata una grossa litigata. La 33enne ha però perso la pazienza, finendo per distruggere il cellulare della bambina e prenderla a ceffoni. La piccola ha però deciso di ribellarsi e si è recata in polizia per denunciare la madre, riporta l’Aargauer Zeitung. Oggi, a distanza di otto mesi dall’accaduto, il Ministero pubblico ha dato ragione alla bambina: la madre dovrà pagare oltre 2’000 franchi di multa per danni alla proprietà e lesioni personali. La donna, condannata anche a una pena pecuniaria sospesa, dovrà inoltre farsi carico delle spese processuali per un importo pari a 1’076 franchi. Secondo il pubblico Ministero, non era la prima volta che la madre ricorreva alla violenza nei confronti della figlioletta. La settimana precedente alla disputa relativa all’ I-phone la madre avrebbe infatti spinto a terra la bambina, che sarebbe caduta ferendosi la gamba sul bordo del letto.