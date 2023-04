Bimbo ipovedente cade dal terzo piano nel Tarantino: lievi le ferite

E’ caduto accidentalmente dal terzo piano del palazzo in cui vive con la famiglia in via Deledda, a San Giorgio Jonico (Taranto). Le condizioni fortunatamente di un bimbo di 9 anni, ipovedente, fortunatamente non sarebbero gravi. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato su un tetto sottostante finendo poi nell’androne condominiale.

Il piccolo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sottoposto a Tac, avrebbe riportato un trauma cranico e alcune ferite ma nessuna grave. Sarebbero stati applicati anche due punti di sutura. I medici lo hanno ricoverato in osservazione nel reparto di pediatria.