Terlizzi, carcassa di auto incendiata nelle campagne

“Campagne limitrofe terra di nessuno”. È la denuncia di una cittadina Barese che ha da poco comprato casa a Terlizzi, in particolare nelle campagne, dove, ormai sempre più spesso, trova, evidenzia “di tutto e di più”. Dai rifiuti di ogni tipo, alle carcasse di auto, ma non solo, copertoni di ruote, scarti di aziende edili.

“Mi sono trasferita dalla città alle campagne di Terlizzi per trovare maggiore serenità – ha spiegato – in effetti è così. Se non fosse per il fatto che alcune zone sono terra di nessuno, un po’ come accade ovunque. Io e il mio compagno abbiamo ritrovato un’auto completamente bruciata. A parte che, un odore così, non solo è sgradevole, ma pericoloso per la salute, ma è davvero assurdo che non vengano monitorate alcune zone. Quell’auto potrebbe appartenere a chiunque, anzi, potrebbe essere stata rubata. È un vero peccato vedere le nostre campagne ridotte così in balia dell’abbandono, ma solo da parte delle amministrazioni. Per fortuna ci sono associazioni che si occupano di pulire il territorio, la campagna è infatti piena di cartelli che richiamano al rispetto dell’ambiente” – ha concluso.