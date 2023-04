Tragedia nel Salento, un 23enne muore nel sonno

Choc a Supersano dove un ragazzo di 23 anni, Antonio Rizzo, è morto nel sonno. A scoprire il cadavere è stata la madre questa mattina, preoccupata per il fatto che il figlio stesse ancora a letto in un orario per lui insolito. A nulla è servito l’arrivo dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da quanto si apprende il giovane ieri sera era rientrato a casa dopo aver festeggiato con gli amici una ricorrenza. Stava bene, hanno riferito gli amici. Il 23enne lavorava a Casarano come operaio in un’azienda, impegnato nello sport, nel calcio dilettantistico con trascorsi in alcune squadre del Sud Salento, come Ugento e Ruffano. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tanti gli attestati di vicinanza al dolore della famiglia che in queste ore stanno arrivando sul web. Ne dà notizia l’Ansa.