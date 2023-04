Antenucci fa sognare i galletti. Pisa-Bari 1- 2

Il Bari soffre, ci crede e porta a casa una vittoria fondamentale. La squadra di Mignani espugna l’Arena Garibaldi – – Romeo Anconetani nei minuti finali del match. Biancorossi in superiorità numerica dal minuto tredici ma che hanno faticato ad avere la meglio su un buon Pisa. Nonostante la verve di un ispirato Morachioli, i galletti hanno dovuto attendere il novantesimo per segnare la rete del vantaggio con Antenucci su calcio di rigore. Mignani ha schierato i suoi con il 4-4-2, modulo ideale per sfruttare le caratteristiche di Morachioli, anche oggi determinante. I galletti mettono in cassaforte il terzo posto (+ 7 sul Sudtirol) e mantengono nel mirino il Genoa distante ancora sei punti.

SCELTE INIZIALI: Dopo il successo del Genoa contro il Cittadella e il match a reti bianche tra Frosinone e Südtirol, il Bari è chiamato a fare punti nella gara odierna contro il Pisa, anche se i playoff sono matematicamente in tasca. Allo stadio ‘Arena Garibaldi – – Romeo Anconetani’ si disputa il match valido per la 34^ giornata del campionato di serie B. In campo i biancorossi di Mignani, terza forza del torneo e il Pisa di mister Luca D’Angelo.

Per la sfida ai nerazzurri, il tecnico Mignani deve rinunciare a Raffaele Maiello e Aurelien Scheidler ma anche Michael Folorunsho, fermato da un problema al ginocchio. Non convocati Galano e Bosisio. L’allenatore genovese schiera i suoi con il 4-4-2 e ripropone dal primo minuto Morachioli, Bellomo ed Esposito.

Nel Pisa, mister D’Angelo, deve rinunciare allo squalificato Beruatto e agli infortunati Tourè e De Vitis, mentre recupera Estevez che parte dalla panchina. Il tecnico toscano schiera i suoi con il 4-3-1-2 con Morutan pronto ad ispirare le due punte Torregrossa e Moreo.

PRIMO TEMPO: Avvio di marca biancorossa, con la squadra di Mignani subito propositiva. La prima chance per i galletti, capita sui piedi di Pucino al minuto 4, ma il tiro del terzino termina fuori, dopo una deviazione. Trascorrono pochi secondi e Di Cesare semina il panico in area pisana ma la sua conclusione finale risulta sbilenca. Chance importante anche per Morachioli al minuto 5, ma il tentativo di dribbling dell’ex Renate viene neutralizzato da Nicolas in uscita. Passa solo un minuto e il Pisa replica con Torregrossa, ma il tiro di sinistro dell’attaccante pisano si spegne a lato della porta difesa da Caprile. Episodio chiave al minuto 13: il Pisa resta in 10 per l’espulsione di Nagy che commette fallo da ultimo uomo su Cheddira lanciato verso la porta di Nicolas. Nonostante l’inferiorità numerica, il Pisa non demorde e conquista un calcio di rigore al minuto 16: ingenuità di Mazzotta che prima perde palla poi commette fallo in area su Torregrossa. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante neroazzurro che spiazza Caprile e porta il Pisa in vantaggio. Il Bari prova a reagire ma è il Pisa a creare un’altra chance con Sibilli che calcia alto al minuto 33. I galletti la pareggiano al minuto 37 con Esposito che insacca di testa su assist del ‘solito’ Morachioli. Tra i più ispirati nei biancorossi c’è anche Bellomo che prova a pescare il jolly su calcio di punizione al minuto 40, ma la palla termina di poco alta sulla traversa. Non accade più nulla sino al duplice fischio dell’arbitro Colombo. Il primo tempo va in archivio sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi protagonisti del primo tempo. Al minuto 54 Caprile sbaglia i tempi dell’uscita e regala una potenziale occasione ai toscani. Primi cambi per Mignani al minuto 58: fuori Di Cesare ed Esposito, dentro Zuzek e Antenucci. Squillo del Bari al minuto 59: triangolazione volante tra Morachioli, Antenucci e Cheddira, ma il tiro del nazionale marocchino è respinto da Nicolas in corner. Il Pisa non ci sta e prova ad impensierire Caprile al minuto 62 con Morutan, ma l’estremo difensore barese risponde presente. Morachioli semina difensori pisani come birilli al minuto 64, ma il suo tentativo di assist viene respinto dalla difesa neroazzurra. Ancora un cambio per il Bari al minuto 69: fuori Bellomo dentro Ruben Botta. Ammonizione pesante al minuto 70: cartellino giallo per Vicari che, diffidato, salterà la gara interna contro il Cittadella. La squadra di Mignani vuole la vittoria ma il Pisa chiude tutti gli spazi, così ci prova Maita dalla distanza al minuto 76, ma Nicolas para. Ancora biancorossi protagonisti con Pucino che tenta la fortuna dalla distanza al minuto 77 ma l’estremo difensore toscano respinge su Benedetti che calcia malamente alto. Al minuto 80 Morachioli prova a mettersi in proprio ma il suo tiro dal limite dell’area termina di poco alto. Ultimi due cambi per Mignani al minuto 83: fuori Mazzotta e Cheddira per Ricci e Ceter. Reclama il penalty il Bari al minuto 88: sul tiro di Morachioli, Caracciolo tocca la palla col braccio. Dopo un consulto col Var, l’arbitro Colombo concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Antenucci che batte Nicolas e porta il Bari in vantaggio. Forcing finale del Pisa nei minuti di recupero, ma la squadra biancorossa resiste e porta a casa la vittoria. Pisa – Bari è storia: al ‘Arena Garibaldi – – Romeo Anconetani ‘ termina 2-1 per la compagine barese.

PAGELLE: Mazzotta, che ingenuità. Morachioli, lampi di classe.

Caprile 5,5, Pucino 5,5, Di Cesare 6,5 (58′ Zuzek 6 ), Vicari 6, Mazzotta 4.5 (83′ Ricci sv), Bellomo 6,5 (69′ Botta 6 ), Maita 5,5, Benedetti 5,5, Morachioli 7,5, Esposito 6,5 (58′ Antenucci 6,5 ), Cheddira 5,5 (83′ Ceter sv)

Mignani 6,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 2

Marcatori: 18′ Torregrossa rig. 37′ Esposito 90′ Antenucci rig.

Ammoniti: Morutan, Esposito, Sibilli, Marin, Vicari

Espulsi: Nagy, Caracciolo

Angoli: 2 – 10

Spettatori: 9435

FORMAZIONI INIZIALI:

PISA (4-3-1-2): Nicolas, Caracciolo (c), Hermannsson, Marin ,Torregrossa, Nagy, Sibilli, Moreo, Calabresi, Morutan, Barba

Panchina: Guadagno, Livieri, Mastinu, Estevez, Zuelli, Sussi, Gargiulo, Masucci, Tramoni M., Trdan, Rus, Tramoni L.

All. L. D’Angelo

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Bellomo, Maita, Benedetti, Morachioli, Esposito, Cheddira

Panchina: Frattali, Sarri, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Ceter, Ricci, Molina, Dorval, Mallamo

All. M. Mignani

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto e Matteo Passeri della sezione di Gubbio. Quarto uomo: Francesco Burlando della sezione di Genova, mentre al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).

(Foto ssc bari)