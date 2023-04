Antibiotico-resistenza: entro il 2050 più letale del cancro

Entro il 2050, secondo ultime stime confermate dall’Oms, la resistenza agli antibiotici potrebbe diventare anche più letale del cancro, con oltre 10 milioni di vittime l’anno. Ma già i numeri attuali segnalano una vera e proprie emergenza: nel 2019, infatti, sono stati circa 1,27 milioni i decessi nel mondo causati direttamente dall’antibiotico resistenza, di cui circa 11mila solo in Italia. Proprio per monitorare il fenomeno e dare impulso a politiche attive di contrasto e attività di comunicazione, nasce l’Osservatorio nazionale sull’antimicrobico resistenza (ONsAR), presieduto da Walter Ricciardi e presentato oggi.

L’Osservatorio, con un portale dedicato, sarà collegato con l’Osservatorio nazionale sulla salute delle Regioni italiane dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e si articolerà in un Centro studi, un comitato tecnico scientifico e 21 Centri di riferimento regionali. L’Osservatorio, ha spiegato Ricciardi, redigerà un report annuale aggiornato e dettagliato per Regioni sull’andamento epidemiologico dell’antibioticoresistenza (Amr). Il report sarà redatto sulla base dei dati raccolti del Centro studi ed elaborati in collaborazione con l’Istat. “Le malattie infettive – ha avvertito Ricciardi – stanno tornando a livello mondiale, affiancandosi alle patologie croniche, e bisogna affrontarle. L’antibioticoresistenza rappresenta però una minaccia gravissima perché già oggi fa sì che per molte di queste malattie non ci siano più armi terapeutiche utilizzabili. Dunque, è cruciale agire subito, dando attuazione a iniziative concrete”. Un dato su tutti: “Oggi ogni 24 ore muoiono circa 200 persone che, avendo altre patologie, sono colpite anche da una sepsi-infezione ospedaliera che risulta resistente agli antibiotici. E’ come se un aereo cadesse ogni giorno. E’ insomma – conclude Ricciardi – tempo di agire”. Ne dà notizia l’Ansa.