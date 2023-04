Bari, Expolevante sempre più green con la mobilità sostenibile

Mobilità sostenibile è la parola d’ordine dell’edizione 2023 di Expolevante. Bici, scooter, monopattini e auto elettriche sono esposti nell’area 71, con oltre 20 espositori pronti a fornire informazioni e a offrire ai clienti promozioni esclusive.

A partire da ieri e per tutta la durata di Expolevante, Pikyrent sarà presente presso lo stand 12, illustrando i propri mezzi e i servizi. Un gruppo di esperti della scuola guida E-ride e un rappresentante delle forze dell’ordine, avranno il compito di sensibilizzare i cittadini verso una guida sicura che segua le regole dell’educazione stradale. “Expolevante è un’occasione che, come Pikyrent, vogliamo cogliere per avvicinarci e avvicinare ancor di più i cittadini a ciò che da sempre è il nostro obiettivo. Una guida informata, rispettosa, smart e sostenibile – dichiara Antonella Comes, Ceo Pikyrent.

All’interno della stessa sezione, è presente anche la Città Metropolitana di Bari. L’ente presenta il Pums, (Piano urbano per la mobilità sostenibile) e il Biciplan. Il Pums, adottato dalla Città metropolitana ad agosto 2021, ha lo scopo di orientare per i prossimi dieci anni le politiche di mobilità metropolitana. Il Biciplan metropolitano è invece il piano della mobilità ciclabile della Città metropolitana di Bari che, attraverso una rete di percorsi ciclabili, collegherà i 41 Comuni del territorio.

Sempre nell’ambito della Mobilità sostenibile ci sarà la possibilità di finanziare i propri acquisti tramite assicurazione furto e incendio e di godere di promozioni e agevolazioni offerte agli utenti della Fiera. Ma Expolevante rappresenta anche l’occasione per conoscere le novità del settore, come Sherlock 2.0, il dispositivo anti-furto intelligente ideato esclusivamente per le biciclette, o la ciclocucina, un percorso culinario innovativo e rivoluzionario che promuove il concetto di “street food rurale”. Ci sono inoltre anche produttori “artigianali” di biciclette e abbigliamento sportivo, assieme alle tecnologie avveniristiche pronte a rivoluzionare l’intero settore.

In questo primo giorno di inaugurazione circa 100 bambini si sono sfidati nell’Iron Kids, prova di abilità che ha visto impegnati atleti dai sei ai 12 anni (dalla categoria G1 alla categoria G6), organizzato da Fusion Bike e Andria Bike. Una corsa individuale ad ostacoli, parte di un campionato che prevede anche prove di mountain bike e di ciclismo su strada. Alla fine della prova, tutti i partecipanti sono stati premiati con il cappellino della fiera.