Bari, investe con lo scooter tre pedoni e scappa: caccia all’uomo

Travolti da uno scooter in via Capruzzi mentre attraversavano la strada. È successo ieri pomeriggio quando tre persone sono rimaste ferite. Il conducente dello scooter non è riuscito ad evitare l’impatto ed è caduto anche lui sull’asfalto per poi scappare senza prestare soccorso. Uno dei tre feriti è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Indagini della polizia locale.