Bari, ok a sei nuove farmacie in città: ecco dove

Saranno sei le nuove farmacie che potranno aprire a Bari. Lo ha stabilito la giunta comunale che ha individuato le sei zone da mettere a concorso: zona Aeroporto con un bacino di utenza di 3157 abitanti; della zona Picone con un bacino di utenza di 3164 abitanti, della zona San Paolo 2 con un bacino di utenza di 3481 abitanti, della zona Palese con un bacino di utenza di 3664 abitanti, della zona Carbonara con un bacino di utenza di 3316 abitanti ed infine ancora del San Paolo 1 con un bacino di utenza di 5727 abitanti. Il 13 marzo scorso la Regione Puglia ha approvato l’istituzione, presso l’aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari, di una sede farmaceutica, pertanto in caso di decentramento all’interno della zona 50 bis (aeroporto), la farmacia dovrà insediarsi ad una distanza minima di 400 metri dal terminal.

Al concorso pubblico possono partecipare i titolari di farmacie situate nel territorio del Comune di Bari in possesso dei requisiti elencati nel bando, ai fini dell’eventuale assegnazione delle sedi farmaceutiche decentrate nel territorio. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in bollo e firmata in calce dal concorrente, dovrà essere inviata entro il 19/05/2023, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a: Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene” ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it.