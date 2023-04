Cucina, alleate di pelle e vista: in tavola le carote

Alleate di pelle e vista e ricche di proprietà benefiche per l’organismo. Oggi in tavola portiamo le carote, ortaggio dal colore arancione vivace che “popola” le pietanze soprattutto in estate. Diverse le varietà relative a questo ortaggio ricco di proprietà preziose. Ma andiamo per gradi.

Tra gli elementi preziosi relativi alla carota, spicca la presenza di beta carotene, ma non solo.

La carota, grazie alla presenza di carotenoidi e antociandidine, sono dei veri e propri antiossidanti naturali e fungono da protettori delle arterie. Ma non solo, le carote infatti sono ricche di vitamine e sali minerali. Spicca, in particolare, la presenza della vitamina K, C, ma anche B6. Inoltre, la carota è ricca di rame, potassio e manganese. Ma non è finita qui.

La carota è infatti conosciuta per le sue proprietà benefiche relative alla vista e alla pelle. Oltre a fungere da protettore nei confronti della cornea, grazie all’altissimo contenuto di vitamina A, consumare carota può aiutare a prevenire la degenerazione maculare ed è, inoltre, alleata dell’abbronzatura. Forse è proprio per questo che, molte volte, anche se in commercio tutto l’anno, viene consumata soprattutto nei mesi più caldi. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Zuppa di carote e zenzero

In una pentola capiente, fate soffriggere la cipolla nell’olio extravergine d’oliva fino a quando diventa trasparente. Aggiungete le carote e lo zenzero tritato e lasciateli cuocere per 5 minuti. Successivamente, aggiungete il brodo vegetale, salare e pepare a piacere e lasciate cuocere per circa 20 minuti o finché le carote non diventano morbide. Frullate la zuppa aiutandovi con un robot da cuna fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Servite la zuppa accompagnandola con crostini di pane o foglie di prezzemolo. Si tratta di una pietanza idonea sia per l’inverno, sia per l’estate. Può infatti essere conservata in frigo.

Pollo con carote e zucchine

In una padella capiente, scaldate l’olio d’oliva a fuoco medio e aggiungete la cipolla e l’aglio. Cuocere per circa 2-3 minuti, finché la cipolla diventa trasparente. Aggiungete poi il pollo a tocchetti (circa 600 grammi per 4 persone) e cuocere per circa 5 minuti, finché diventa dorato. Aggiungere poi le carote e le zucchine e continuate a cuocere per altri 5 minuti. Aggiungete le spezie (consigliamo paprika, cumino, coriandolo) e mescolate per bene. Infine, abbassate il fuoco e lasciate cuocere per circa 10-15 minuti, finché le verdure saranno tenere e il pollo completamente cotto. Se di vostro gradimento, oltre a grattugiare carote e zucchine, consigliamo di aggiungere una tazzina di vino bianco.